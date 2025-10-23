Babnet   Latest update 16:55 Tunis

انتخاب المهندس التونسي إبراهيم الحولة رئيسا للمنظمة الدولية للاعتماد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa4b52e2b589.11394751_ihnekpgmloqjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 16:34 قراءة: 0 د, 20 ث
      
انتخب المهندس التونسي، إبراهيم الحولة، رئيسا للمنظمة الدولية للاعتماد "غلوباك"، خلال الجمعية العمومية للمنظمة بتايلندا، اليوم الخميس.

وجاء على الصفحة الرسمية للمجلس الوطني للاعتماد على "فايسبوك"، ان إبراهيم الحولة هو اول عربي وأفريقي يتم انتخابه على راس هذه المنظمة الدولية.



وافاد المجلس الوطني للاعتماد ان منظمة "غلوباك" ستعوض كل من المنظمة الدولية لاعتماد المخابر والمنتدى الدولي للاعتماد .

وسبق لابراهيم الحولة ان اشتغل في المجلس الوطني للاعتماد


