مصر: السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات

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تفاصيل القضية: أثناء الجلسة، قدمت هيئة المحكمة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تناول سعد الصغير عقار الترامادول كمسكن نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وبرغم دفاع محاميه طارق جميل سعيد بأن المواد المضبوطة كانت بحوزة الفنان كهدية ولم يكن يعلم طبيعتها المحظورة، أصدرت المحكمة قرارها بناءً على أدلة الإثبات.

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قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته بتهمة حيازة مواد مخدرة. ورافق الحكم تغريمه مالياً، وسط حضور أفراد من عائلته ومقربين له في قاعة المحكمة.أثناء الجلسة، قدمت هيئة المحكمة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تناول سعد الصغير عقار الترامادول كمسكن نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وبرغم دفاع محاميه طارق جميل سعيد بأن المواد المضبوطة كانت بحوزة الفنان كهدية ولم يكن يعلم طبيعتها المحظورة، أصدرت المحكمة قرارها بناءً على أدلة الإثبات.

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ملابسات القبض: تم القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية إلى الولايات المتحدة، حيث ضُبطت بحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة ضمن قائمة المواد المخدرة المحظورة. وادعى المطرب خلال التحقيقات أنه غير مُلِمّ بالقوانين التي تحظر تداول تلك المواد.



ردود فعل: الحكم أثار حالة من الجدل في الأوساط الفنية، بينما يتوقع أن يستأنف محامي سعد الصغير الحكم أملاً في تخفيف العقوبة أو تبرئته.



المصدر: اليوم السابع.

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