الكونغرس يسعى لتقييد قدرة ترامب على وقف المساعدات لأوكرانيا

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أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية بأن المشرعين في الكونغرس يعملون على إدخال تعديلات على قانون دعم أوكرانيا، لضمان استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية لكييف حتى مع تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب، المتوقع في يناير المقبل.



تفاصيل المبادرة:

حماية المساعدات: تهدف التعديلات إلى تثبيت الدعم الأمريكي لأوكرانيا قانونيًا، مما يجعل من الصعب على ترامب أو أي إدارة مستقبلية وقف هذه المساعدات.



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إضافة إلى قانون الدفاع الوطني: يناقش المشرعون تحويل هذه التعديلات إلى جزء من قانون الدفاع الوطني، لضمان مرورها سريعًا قبل يناير.

معارضة ترامب: أعرب ترامب سابقًا عن انتقاده الشديد لدعم البيت الأبيض لأوكرانيا ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "متجول" يعتمد على المساعدات الأمريكية، التي تجاوزت مليارات الدولارات.



التحديات:

عدم وجود توافق كامل: رغم الجهود المشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول صيغة التعديلات.

ضيق الوقت: أمام الكونغرس ثلاثة أسابيع فقط من العمل لإنجاز هذه التعديلات قبل تنصيب ترامب.

إذا نجحت هذه الخطوة، فقد تُقيد خيارات الإدارة الجمهورية في إعادة تشكيل السياسة الأمريكية تجاه الصراع الأوكراني.