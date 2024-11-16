إعلام أمريكي: بايدن يثير غضب زيلينسكي بسياساته المتوقعة

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي يشعر بخيبة أمل إزاء سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بشأن أوكرانيا.



وقالت صحيفة American Conservative في مقال: "زيلينسكي بات محبطا وغير راض بشكل متزايد عن بايدن، فهو يعرف ما يمكن توقعه من الرئيس الذي يمكن التنبؤ بتصرفاته".





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وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الظروف التي تعاني فيها أوكرانيا من الهزيمة في ساحة المعركة، رفض البيت الأبيض السماح للقوات الأوكرانية بشن ضربات في عمق روسيا" موضحة أن "رئيس نظام كييف غاضب من هذا الحظر الذي فرضته إدارة بايدن".



وفي وقت سابق من يوم السبت، أشار زيلينسكي إلى أنه مع وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، فإن الصراع سينتهي بشكل أسرع.



ولطالما انتقد دونالد ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهج البيت الأبيض بشأن الصراع الأوكراني، ووصف زيلينسكي بأنه "تاجر" تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات من واشنطن.



كما ادعى أنه يستطيع تحقيق تسوية تفاوضية للصراع خلال 24 ساعة فقط. وأشار الكرملين إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن إيجاد حل بسيط كهذا.



الجدير ذكره أنه في منتصف يونيو الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لتسوية الوضع في أوكرانيا وأبرز ما جاء فيها: الاعتراف بالوضع الحالي لمناطق شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، أن تكون أوكرانيا دولة محايدة وتبقى خارجة عن أي تكتل وخالية من الأسلحة النووية، وأن تخضع لنزع السلاح وإجتثاث النازية وكذلك إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.



وبحسب الرئيس الروسي، فإن هذه المبادرة توفر إمكانية حقيقية لوقف الصراع وانتقاله من نزاع مسلح إلى تسوية سياسية ودبلوماسية.