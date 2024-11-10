متحدث: مقتل اثنين من قوات التحالف بقيادة السعودية في هجوم باليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل ضابط وصف ضابط سعوديين وإصابة ثالث في هجوم نفذه أحد المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية داخل معسكر لقوات التحالف بمدينة سيئون في محافظة حضرموت.



وجاء في تصريحات للمتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي: "استشهد ضابط وصف ضابط وأصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون".



وجاء في تصريحات للمتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي: "استشهد ضابط وصف ضابط وأصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون".

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وأوضح المالكي أن "الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة 8 نوفمبر الجاري في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة سيئون والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية".



وأكد أن "الاعتداء نُفذ من قبل من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية"، مشيرا إلى أن المذكور "لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق".



كما أفاد المالكي بأن "جثماني الشهيدين والمصاب قد وصلوا إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تم إجلاؤهم من الداخل اليمني".



وبيّن المتحدث باسم التحالف أن القوات المشتركة "ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية على متابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة".



واختتم المالكي بتقديم العزاء والمواساة لذوي وأقارب الضحايا من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف.



يذكر أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، يضم 13 دولة هي المملكة العربية السعودية واليمن، ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين ومصر وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والكويت والمغرب وماليزيا.