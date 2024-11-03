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دون ذكر السبب.. إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي بيوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 06:12 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت إيران أنها ستغلق مجالها الجوي اعتبارا من 4 نوفمبر الساعة 02:30 ليلا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30 - مع انطلاق يوم الانتخابات الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش الإيراني أصدر إشعارا بإغلاق المجال الجوي للفترة المذكورة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وأفادت المصادر بأن إيران ستغلق مجالها الجوي، وفقا لمذكرة رسمية من هيئة الطيران المدني، وسيبقى مغلقا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30 حسب التوقيت المحلي.

ولم تشر المصادر إلى سبب إغلاق المجال الجوي الإيراني. وكان محللون مطلعون على التصعيد الحاصل والتوتر في المنطقة حذروا من انجرار المنطقة إلى أتون حرب قد تنخرط فيها دول أخرى.
المصدر: وسائل إعلام إيرانية


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