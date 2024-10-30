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وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 11:41 قراءة: 0 د, 38 ث
      
توفي الفنان المصري مصطفى فهمي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عاما.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نبأ وفاة الممثل الكبير، فيما كشفت وسائل إعلامية محلية أن الوفاة جاءت بعد صراع مع المرض.

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وخضع فهمي لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني بالمخ، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية، قبل أن يخرج بعدها بأيام لاستكمال العلاج في منزله.

ولد فهمي، شقيق الممثل حسين فهمي، في السابع من أوت عام 1942 لأسرة أرستقراطية، قبل دراسة التصوير في معهد السينما والمشاركة كمساعد مصور في فيلم “أميرة حبي أنا” عام 1974.

وكانت أول أعماله الفنية في نفس العام، من خلال المشاركة في فيلم “أين عقلي”، مع النجمة الراحلة سعاد حسني.

وتعد آخر الأعمال الفنية لفهمي، فيلمي “السرب” و”أهل الكهف”، وقد عرضا على شاشات السينما في وقت سابق هذا العام.


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