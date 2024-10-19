سجال دبلوماسي وخلافات علنية بين أردوغان وشولتس بشأن إسرائيل

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن مقتل 50 ألف شخص في قطاع غزة على يد إسرائيل لا يمكن قبوله أو تبريره، ويجب أن يقال لتل أبيب توقفي".



وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني أولاف شولتس، في إسطنبول يوم السبت: إن "الجواب والرد على مقتل 50 ألفا من المواطنين بغزة وجرح ما يزيد على 100 ألف آخرين بالقول "أحسنتم باستهداف هؤلاء الناس بطائرات "إف35" وطائرات "إف16"! بل يجب أن يقال لإسرائيل توقفي".





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ولفت إلى: "أمس تهجم علي وزير الخارجية الإسرائيلي على السوشيال ميديا، وعندما ترون هجومه، تستطيعون فهم ماهية قناعاتهم".



وتابع: "خلال المحادثات، ذكرت بسياسات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة ولبنان".



وذكر الرئيس التركي أن"المأساة الإنسانية في المنطقة تتواصل مع الأسف، وكما ذكرت سابقا يجب وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وإيصال المساعدات الإنسانية، ويجب أن نواصل الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها"



وأردف أن "كل مسؤول عليه أن يقول لإسرائيل يجب أن توقف سياستها القائمة على الإبادة الجماعية".



وفيما يخص العلاقات بين تركيا وألمانيا، قال أردوغان: "علاقاتنا مع ألمانيا حليفتنا في الناتو مهمة في كل القطاعات، كما يجب أن يكون".



وتابع: "نهدف لإيصال حجم التجارة بيننا إلى 60 مليار دولار، والرقم الحالي 50 مليار دولار، وبحثنا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.. ونتمنى أن نترك سوء التفاهم القديم خلف ظهورنا ونعده من الماضي".



وأشار إلى وجود "تزايد واضح لظاهرة الإسلامفوبيا، وبعض الأحزاب المؤمنة بهذا الأمر باتت شركاء بحكومات بعض الدول بأوروبا".



وقال: "ألمانيا لديها دور محوري مفتاحي في الاتحاد الأوروبي، وتحدثنا عن مطالبنا بخصوص الانضمام للاتحاد الأوروبي".



من جهته، قال المستشار الألماني، فيما يخص الأوضاع في الشرق الأوسط: "نحن لدينا موقف متباين وهذا ليس سرا، فحركة "حماس" قامت بهجوم إرهابي كبير في 7 أكتوبر، وهو ما تسبب بهذا الدمار الذي حدث في غزة، ولإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها".



ورأى أنه "يجب الالتزام بالقانون الدولي" موضحا "لا ندعم دعوى نيكاراغوا بمحكمة العدل الدولية، ونحن لدينا موقف مختلف تماما، ولإسرائيل كل الحق بالدفاع عن نفسها".



المصدر: RT