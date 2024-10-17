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الجزائر.. توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة التجسس لصالح دولة أجنبية

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 19:00 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أوقفت المصالح الأمنية بالجزائر يوم الخميس، مغربيين اثنين وطالبا جزائريا بتهم شبهة التجسس والتخابر مع دولة أجنبية ضد الجزائر.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "مصالح الأمن الوطني ألقت القبض على أشخاص ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر، ومن بين الموقوفين عاملان مغربيان وطالب جامعي جزائري".

...

وأوضحت أنه "تم توقيف الأشخاص الثلاثة بولايتي وهران وسيدي بلعباس غرب البلاد، فيما تم إيداع الشخصين الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن. وجناية المساس بأمن الدولة".

كما تم "إيداع الطالب الجامعي الحبس المؤقت بجنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة، وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لعمل إرهابي".

وأعلنت الجزائر في 26 سبتمبر الماضي، إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.

كما كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق، سبب فرض تأشيرة على المغاربة، مؤكدا وجود "شكوك بدخول جواسيس إسرائيليين البلاد بجوازات مغربية".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية


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