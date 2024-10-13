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حزب الله يتهم إسرائيل باستخدام قنابل عنقودية محرمة دوليا

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 12:43 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اتهم حزب الله اللبناني الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة بين بلدتي حانين والطيري جنوب لبنان بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دوليا.

وأضاف الحزب في بيان اليوم الأحد "لم نُفاجأ أبدا بالجريمة الهمجية الجديدة، والتي تضاف إلى سلسلة جرائمها (إسرائيل) ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، وذلك بعد عجزها الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية".

...

وتابع "العدو الصهيوني المدعوم عسكريا وسياسيا من الولايات المتحدة الأميركية -والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف- لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلا لإدراكه العجز الفاضح لما يسمى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء الجرائم الجديدة".

ووفق الاتفاقيات الدولية، فإن استخدام الذخائر العنقودية -التي تشكل لسنوات تهديدا على حياة المدنيين- يتعارض مع اتفاقية جنيف ويعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي كثفت إسرائيل هجماتها على لبنان واستهدفت بالغارات والقصف المدفعي مواقع مختلفة أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل وأزيد من 4 آلاف جريح ونحو 1.3 مليون نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

المصدر : الجزيرة


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