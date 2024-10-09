الصحة اللبنانية: استشهاد 2119 لبنانيا وإصابة 10.019 شخصا منذ بدء الهجوم على لبنان

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، مقتل 2119 لبنانيا وإصابة 10.019 شخصا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.



وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت إلى سقوط 2119 شهيدا و10019 جريحا منذ بدء العدوان".





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ولفتت وزارة الصحة إلى "حصيلة ضحايا يوم أمس الثلاثاء بلغت 36 شهيدا و150 جريحا".



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل حزب الله.



كما تدور اشتباكات في عدة قرى جنوب لبنان بين مقاتلين من حزب الله، وقوات الجيش الإسرائيلي.