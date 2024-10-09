Babnet

"نيويورك تايمز": ولاية فلوريدا تشهد أكبر عملية إجلاء في تاريخها بسبب إعصار "ميلتون"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670624b39d4c81.66199156_okmneghjpfliq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 07:35 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أجبر أكثر من 5 ملايين شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية على إخلاء منازلهم بسبب إعصار "ميلتون" الذي ضرب الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتشير الصحيفة إلى أن هذه تعتبر أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولاية الأمريكية، موضحة أن أكثر من 5.5 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم الواقعة في الساحل الغربي لفلوريدا، حيث صنفت قوة العاصفة "ميلتون" من الدرجة الخامسة.

...

ودعت سلطات الولاية المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ وعدم السفر بعيدا، وبحسب الصحيفة، فإن العديد من المناطق "تبدو مهجورة" نظرا لأن السكان أخذوا أوامر الإجلاء على محمل الجد.

هذا وأعلنت سلطات فلوريدا في 6 أكتوبر حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات بالولاية مع اقتراب إعصار "ميلتون".

كما تم الإعلان عن إجلاء السكان من الساحل الغربي للولاية، بما في ذلك من المنطقة الحضرية التي تضم ثلاثة ملايين نسمة في مدينة تامبا، والتي يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون من أوائل المناطق التي ستتلقى ضربة الإعصار في الولايات المتحدة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295504


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأربعاء 09 أكتوبر 2024 | 6 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:53
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
32°-23
28°-22
28°-20
33°-22
  • Avoirs en devises
    25653,3

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36990 DT        1$ =3,07171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1762,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 09:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*