"نيويورك تايمز": ولاية فلوريدا تشهد أكبر عملية إجلاء في تاريخها بسبب إعصار "ميلتون"

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أجبر أكثر من 5 ملايين شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية على إخلاء منازلهم بسبب إعصار "ميلتون" الذي ضرب الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".



وتشير الصحيفة إلى أن هذه تعتبر أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولاية الأمريكية، موضحة أن أكثر من 5.5 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم الواقعة في الساحل الغربي لفلوريدا، حيث صنفت قوة العاصفة "ميلتون" من الدرجة الخامسة.





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ودعت سلطات الولاية المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ وعدم السفر بعيدا، وبحسب الصحيفة، فإن العديد من المناطق "تبدو مهجورة" نظرا لأن السكان أخذوا أوامر الإجلاء على محمل الجد.



هذا وأعلنت سلطات فلوريدا في 6 أكتوبر حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات بالولاية مع اقتراب إعصار "ميلتون".



كما تم الإعلان عن إجلاء السكان من الساحل الغربي للولاية، بما في ذلك من المنطقة الحضرية التي تضم ثلاثة ملايين نسمة في مدينة تامبا، والتي يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون من أوائل المناطق التي ستتلقى ضربة الإعصار في الولايات المتحدة.

