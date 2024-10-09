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"المقاومة الإسلامية بالعراق" تهاجم "4 أهداف حيوية" في إسرائيل بالمسيرات

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 06:18 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء، أنها شنت 4 هجمات بالطيران المسير، مستهدفة "أهدافا إسرائيلية حيوية" في جنوب وشمال إسرائيل.

وقالت في بيانات متتالة إنه "استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاربعاء 9-10-2024، هدفا حيويا جنوب أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

...

كما أعلنت أنها هاجمت أيضا "أهدافا حيوية" شمال إسرائيل، وفي الجولان المحتل.

وأكدت أن عملياتها ستستمر في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


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