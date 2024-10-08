Babnet

18 قتيلا ومصابا بقصف إسرائيلي على دمشق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670581d75553f4.47459304_pofemjkilhngq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 20:01 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قتل 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على بناية سكنية بمنطقة المَزة في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 20.15 بالتوقيت المحلي "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بـ3 صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المَزة المكتظ بالسكان في دمشق".

...

وأضاف المصدر أنه نتيجة الاستهداف "استشهد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب 11 آخرون بجروح كحصيلة أولية، وأدى القصف أيضا إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة ولا يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سوريا بأن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، دون ذكر تفاصيل عن الهدف الذي طالته وسط أحاديث عن عملية اغتيال لشخصية لم يتم تحديدها.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد في حي المزة.

وأشارت الوسائل ذاتها إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف "معادية" في محيط دمشق.

وأظهرت مشاهد بثتها حسابات ومنصات محلية سورية دمارا في البناء المستهدف بحي المزة.

كما أظهرت المشاهد وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى البناء الذي استهدفته الغارة الجوية الإسرائيلية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295490


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
24° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
31°-21
32°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25653,3

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36990 DT        1$ =3,07171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1762,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*