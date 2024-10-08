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ادارة المياه العمرانية انجزت 253 مشروعا للحماية من الفيضانات بقيمة 659 مليون دينار

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 17:29 قراءة: 0 د, 55 ث
      
كشفت وزارة التجهيز والاسكان ان إدارة المياه العمرانية أنجزت 253 مشروعا للحماية من الفيضانات الى غاية سبتمبر 2024 بنحو1ر659 مليون دينار في ظل اقتراح مشاريع بكلفة 51 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية 2025.


وقدمت هذه المعطيات، خلال جلسة عمل عقدتها وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء، للنظر في نشاط ادارة المياه العمرانية علما وان المشاريع المتواصلة خلال سنة 2024 تبلغ 39 مشروعا وتحقق نسب انجاز متفاوتة.
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وتتضمن قائمة الانجازات، جهر وتنظيف حوالي 2000 كلم من القنوات بمختلف أحجامها ومجاري الأودية والمجاري الفرعية ذات العلاقة وجهر وتنظيف حوالي 52هك من أحواض تجميع المياه.
وتطرقت الجلسة الى الإشكاليات التي تعترض تدخلات إدارة المياه العمرانية ومن بينها إلقاء الفواضل بجميع أنواعها ببعض المنشآت المائية والنظر في السبل الكفيلة لمعالجة مختلف هذه الإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة لتذليلها .
واستعرضت الجلسة تواصل إنجاز 39 دراسة تغطي 24 ولاية بكلفة جملية تقارب 3ر13 مليون دينار منها الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بقيمة 12 مليون دينار.
وأكدت الزعفراني الزنزري على ضرورة التنسيق المستمر مع مختلف المتدخلين لاستحثاث نسق الإنجاز باعتبار حجم المشاريع المبرمجة والتسريع في انطلاق أشغال المشاريع الجديدة لدورها في حماية الأحياء السكنية وتحسين الوضع البيئي


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