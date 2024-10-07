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ناسا تؤجل عودة مركبة Crew Dragon إلى الأرض

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 11:33 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت وكالة ناسا عن الموعد الجديد الذي ستنفصل فيه مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية لتعود إلى الأرض وعلى متنها دفعة من رواد المحطة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"نظرا للظروف الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها مركبة Crew Dragon على الأرض، تخطط ناسا وشركة سبيس إكس لأن تنفصل المركبة عن المحطة يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، في وقت لا يتجاوز الساعة 03:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (10:05 صباحا بتوقيت موسكو)".

...

وستحمل المركبة إلى الأرض طاقم مهمة Crew-8 الذي يتواجد أفراده في المحطة الفضائية الدولية منذ مارس الماضي، ويضم الطاقم:رائد الفضاء الروسي ألكسندرغريبينكين، ورواد ناسا، ماثيو دومينيك، ومايكل بارات، وجانيت إيبس.

وكانت وكالة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت الوكالة عن توقيع اتفاقية إضافية مع ناسا لإجراء رحلتين إضافيتين مشتركتين لإرسال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، وستستمر هذه الرحلات حتى عام 2025.

المصدر: تاس


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