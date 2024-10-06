Babnet

في ذكرى حرب أكتوبر.. السيسي: جيشنا قادر على فعل المستحيل مهما عظم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670255593ae9e8.10906609_jkfopnegiqmhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 10:14 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة "سبيل وحيد لإرساء السلام"، مشددا على قدرة الجيش المصري على "فعل المستحيل مهما عظم" والحفاظ على سلامة الوطن.

وقال السيسي في كلمته في حفل تخرج الكليات العسكرية بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على حرب أكتوبر، إن مصر حققت نصرا سيبقى "خالدا في ذاكرة الوطن"، وعلى صفحات تاريخه، انتصارا "يذكر الجميع دائما بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم".

...

وأكد الرئيس المصري أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.

وأشار إلى أن هذا التصعيد الإقليمي يأتي وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي، تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من أجل بناء قواتنا المسلحة للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي.

وقال إن "اللحظة التاريخية الفارقة، التي تمر بها منطقتنا الآن تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام، بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر، إقليميا ودوليا بما لا يحقق مصالح أي شعب، يرغب في الأمـن والسلام والتنمية، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع".

وفي وقت سابق، "وضع الرئيس المصري إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار".



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295309


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 06 أكتوبر 2024 | 3 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:57
15:25
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-19
32°-21
32°-22
29°-21
32°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*