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وزارة الطيران المدني المصرية تصدر بيانا ينفي خبر تحطم طائرة ومصرع ركابها

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 06:16 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نفت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الاثنين صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع الواصل الاجتماعي والتي تفيد بوقع حادث سقوط طائرة مصرية تسبب بمصرع جميع ركابها.

وقالت الوزارة في بيان رسمي "إن هذه الأخبار عارية من الصحة" وأهابت بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخى الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين.

...

وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي للوزارة.


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