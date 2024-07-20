لا خوف على النجم مادام يمتلك مثل هاته الجماهير

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مرتجى محجوب



الفرق الكبرى من طينة النجم الرياضي الساحلي الذي يستعد للاحتفال بمئاويته في 2025 , يمكن أن تمرض لكن أبدا لا تموت ،

و السبب واضح و صريح ، إذ لا يمكن لفريق مثل النجم يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة و واسعة داخل تونس و خارجها أن ينهار أو يضمحل ...



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جماهير النجم الوفية و التي تعشق فريقها حد النخاع ، و عبر لجنة فض النزاعات ، تمكنت تقريبا من فض جميع الشكاوي المالية العالقة حتى تمكن الفريق أثر ذلك من القيام بالانتدبات المدروسة و الضرورية ،

فتحية للجنة فض النزاعات المتطوعة و يبقى النجم ملكا حصريا لجماهيره العريقة مهما تعاقبت على تسييره شخصيات وطنية كان لها شرف رئاسة النجم الرياضي الساحلي .



الليتوال تعيش ، تعيش ، تعيش