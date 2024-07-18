بيلوسي تبلغ بايدن بعدم قدرته على هزيمة ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6698b2aa0216a6.18443913_hkleqfgimnjpo.jpg width=100 align=left border=0>

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن بأن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.



وقالت مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما لشبكة CNN إن بيلوسي قالت لبايدن إنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية.





...



وقال أحد المصادر إن الرئيس رد بالرفض، وأخبر بيلوسي أنه رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز.



ووصف مصدر آخر بايدن بأنه يتخذ موقفا دفاعيا بشأن استطلاعات الرأي.



وفي مرحلة ما، طلبت بيلوسي من مايك دونيلون، مستشار بايدن منذ فترة طويلة، أن يقف على الخط للحديث عن البيانات.



وبينما لم يكن التاريخ الدقيق للمحادثة واضحا، وصفها أحد المصادر بأنها كانت خلال الأسبوع الماضي.



ولم يشر أي من المصادر إلى ما إذا كانت بيلوسي أخبرت بايدن في هذه المحادثة بأنها تعتقد أن الرئيس يجب أن ينسحب من سباق 2024.



هذا وكشف مستشار ديمقراطي وصفته الشبكة الأمريكية بـ"الكبير" أن بايدن "بات أكثر تقبلا لفكرة انسحابه من السباق الرئاسي".



المصدر: CNN