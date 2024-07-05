الإيرانيون يقترعون في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

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يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد فشل المرشحين بتحقيق النسبة المطلوبة من الأصوات في الجولة الأولى.



وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته في الانتخابات وقال: "هو يوم مهم للشعب ونأمل أن تكون المشاركة واسعة من أجل حسم الانتخابات وتحديد هوية الرئيس الإيراني".





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وتنطلق بذلك الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الـ14 المبكرة في البلاد، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأنه بدأت في الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر استمرار عملية اقتراع اليوم حتى الثانية عشر من مساء اليوم في حال تم تمديدها.



وفي 29 يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون بتحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.



ويتنافس في الجولة الثانية اليوم 5 يوليو، المرشحان: مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تصدرا السباق الانتخابي في الجولة الأولى منه.



وتشهد إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.