البرتغال تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 بانتصارها بركلات الترجيح على سلوفينيا

انتهى الوقت الأصلي وكذك الوقت الإضافي من مباراة البرتغال ضد سلوفينيا بالتعادل السلبي من دون أهداف، ضمن مواجهات دور الـ16 من يورو 2024 بألمانيا، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل إلى الدور ربع النهائي.



وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لمنتخب بلاده البرتغال أمام سلوفينيا في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.





وتصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لركلة الجزاء في الدقيقة 105 من زمن المباراة قبل أن ترتطم بالقائم وتخرج إلى خارج المرمى.وخلال الوقت الأصلي من المباراة، أهدر منتخب البرتغال أكثر من فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الشوط الأول أبرزها كانت في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول.كما لاحت فرصة تسديدة من ركلة حرة مباشرة من كريستيانو رونالدو في الدجقيقة 32 لكنها علت العارضة ببضع سنتيمترات.وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرًا، إلا أن رونالدو أهدر فرصة هدف لا يضيع في الدقيقة 89 من زمن اللقاء كانت كفيلة بمنح البرتغال الانتصار.وحقق منتخب البرتغال الفوز على سلوفينيا بركلات الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.وحسمت نتيجة المباراة بركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت للمنتخب البرتغالي بعدما حقق الفوز على سلوفينيا بنتيجة 3/0.وحجز منتخب البرتغال مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية، ليحافظ على آماله في التتويج بلقب المسابقة الأوربية، بعد تخطى عقبة منتخب سلوفينيا بصعوبة كبيرة.وتمكن دييجو كوستا حارس منتخب البرتغال من التصدى لجميع ركلات الجزاء التي سددها منتخب سلوفينيا، ليقود البرتغال إلى دور الثمانية، وينقذ رونالدو الذي أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الإضافي الأول.وسيلتقي منتخب البرتغال في دور الثمانية من بطولة يورو 2024 أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نارية ستجمع بينهما مساء يوم يوم الجمعة القادمة.