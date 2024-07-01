Babnet

البرتغال تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 بانتصارها بركلات الترجيح على سلوفينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668324b9095449.04844127_lnejikoqhfmgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 22:45 قراءة: 1 د, 33 ث
      
انتهى الوقت الأصلي وكذك الوقت الإضافي من مباراة البرتغال ضد سلوفينيا بالتعادل السلبي من دون أهداف، ضمن مواجهات دور الـ16 من يورو 2024 بألمانيا، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لمنتخب بلاده البرتغال أمام سلوفينيا في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.

...


وتصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لركلة الجزاء في الدقيقة 105 من زمن المباراة قبل أن ترتطم بالقائم وتخرج إلى خارج المرمى.

وخلال الوقت الأصلي من المباراة، أهدر منتخب البرتغال أكثر من فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الشوط الأول أبرزها كانت في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول.


كما لاحت فرصة تسديدة من ركلة حرة مباشرة من كريستيانو رونالدو في الدجقيقة 32 لكنها علت العارضة ببضع سنتيمترات.


وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرًا، إلا أن رونالدو أهدر فرصة هدف لا يضيع في الدقيقة 89 من زمن اللقاء كانت كفيلة بمنح البرتغال الانتصار.




وحقق منتخب البرتغال الفوز على سلوفينيا بركلات الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحسمت نتيجة المباراة بركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت للمنتخب البرتغالي بعدما حقق الفوز على سلوفينيا بنتيجة 3/0.

وحجز منتخب البرتغال مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية، ليحافظ على آماله في التتويج بلقب المسابقة الأوربية، بعد تخطى عقبة منتخب سلوفينيا بصعوبة كبيرة.

وتمكن دييجو كوستا حارس منتخب البرتغال من التصدى لجميع ركلات الجزاء التي سددها منتخب سلوفينيا، ليقود البرتغال إلى دور الثمانية، وينقذ رونالدو الذي أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب البرتغال في دور الثمانية من بطولة يورو 2024 أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نارية ستجمع بينهما مساء يوم يوم الجمعة القادمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290199


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Fra euro_2024 - Bel euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Por euro_2024 - Slo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*