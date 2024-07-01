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بهدف عكسي.. فرنسا تتأهل لربع نهائي "يورو 2024" على حساب بلجيكا

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 19:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تأهل المنتخب الفرنسي لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، على حساب نظيره البلجيكي بعد الفوز عليه في دور الـ16 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مركور شبيل أرينا".

وشهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين من أجل التقدم مبكراً ولكن قوة الدفاعات حالت دون رؤية هدف حتى الدقيقة 85.

...

وفي الشوط الثاني واصل المنتخبين في كسر صمت المباراة بهدف وجاء عن طريق المنتخب الفرنسي في الدقيقة 85 عن طريق يان فيرتونخين بالخطأ في مرماه.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي وتأهله إلى ربع النهائي، وينتظر الفائز من البرتغال وسلوفينيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم.


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