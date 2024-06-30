Babnet

إنجلترا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بفوز مثير على سلوفاكيا "فيديو"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6681a78ec50372.60926825_nmklhjefpgiqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 30 Juin 2024 - 19:41 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حقق منتخب انجلترا فوزًا مثيرًا على حساب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جرت بينهما اليوم في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، سجل إيفان شرانز هدف التقدم لمنتخب سلوفاكيا حيث جاء الهدف بعد تمريرة دقيقة من ستريليس، حيث استقبلها شرانز بمهارة داخل منطقة جزاء إنجلترا، وسدد الكرة على يمين الحارس جوردان بيكفورد الذي لم يتمكن من التصدي لها.

...

نجح بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل في آخر ثانية من الوقت الأصلي للقاء بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها خلفية رائعة بالمرمى.



نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول من اللقاء بعدما نجح في متابعة الكرة برأسه في المرمى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290140


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Eng euro_2024 - Slv euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Geo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 20:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*