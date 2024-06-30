إنجلترا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بفوز مثير على سلوفاكيا "فيديو"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6681a78ec50372.60926825_nmklhjefpgiqo.jpg width=100 align=left border=0>

حقق منتخب انجلترا فوزًا مثيرًا على حساب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جرت بينهما اليوم في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024.



في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، سجل إيفان شرانز هدف التقدم لمنتخب سلوفاكيا حيث جاء الهدف بعد تمريرة دقيقة من ستريليس، حيث استقبلها شرانز بمهارة داخل منطقة جزاء إنجلترا، وسدد الكرة على يمين الحارس جوردان بيكفورد الذي لم يتمكن من التصدي لها.





...



نجح بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل في آخر ثانية من الوقت الأصلي للقاء بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها خلفية رائعة بالمرمى.



Stop that Jude Bellingham. pic.twitter.com/R4vZqr3xyp — Stop That Football (@stopthatfooty) June 30, 2024



نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول من اللقاء بعدما نجح في متابعة الكرة برأسه في المرمى. نجح بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل في آخر ثانية من الوقت الأصلي للقاء بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها خلفية رائعة بالمرمى.نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول من اللقاء بعدما نجح في متابعة الكرة برأسه في المرمى.