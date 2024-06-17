النمسا ضد فرنسا.. النيران الصديقة تمنح الديوك أول أهداف المباراة

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تقدم منتخب فرنسا بهدف ذاتي أحرزه اللاعب ووبر مدافع النمسا فى الدقيقة 37 من عمر المواجهة المقامة حاليًا، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة حاليًا فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.



ويتطلع منتخب فرنسا، بقيادة مدربه ديديه ديشامب، لتحقيق الانتصار الأول في بداية مشوار اليورو على حساب النمسا، من أجل اكتساب الثقة مبكرًا بحثًا عن صدارة المجموعة الرابعة.



ويتطلع منتخب فرنسا، بقيادة مدربه ديديه ديشامب، لتحقيق الانتصار الأول في بداية مشوار اليورو على حساب النمسا، من أجل اكتساب الثقة مبكرًا بحثًا عن صدارة المجموعة الرابعة.

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ويتسلح منتخب فرنسا بكتيبة من النجوم أمام النمسا اليوم، وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وثنائي الريال إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، وماركوس تورام نجم إنتر ميلان، أوليفيه جيرو لاعب ميلان الإيطالي السابق، وعثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويبحث منتخب الديوك الفرنسية عن اللقب الثالث في تاريخه من بطولة كأس الأمم الأوروبية بالأراضي الألمانية، بعد أن حصل على البطولة نسختي 1984 و2000.



ويأمل منتخب فرنسا، في الوصول إللي اللقب الثالث من اليورو، لمعادلة منتخبي ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا بالمسابقة على مر التاريخ.