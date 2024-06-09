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"كتائب القسام" تعلن مقتل 3 أسرى أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية خلال عملية الجيش الإسرائيلي في النصيرات

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Publié le Dimanche 09 Juin 2024 - 18:18 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت "كتائب القسام" اليوم الأحد أن عملية تحرير الأسرى التي أجراها الجيش الإسرائيلي يوم السبت في مخيم النصيرات للاجئين، تسببت بمقتل 3 أسرى آخرين أحدهم أمريكي.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو كتبت فيه "نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

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وكان قد أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة يوم أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمة حرب مركبة في مخيم النصيرات تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية.


ويوم أمس السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، وتسببت العملية الإسرائيلية بمقتل 210 مواطنين وإصابة 400 آخرين.

ومن جهتها، أكدت حركة "حماس" تعليقا على العملية الإسرائيلية أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها من الأسرى الإسرائيليين وهي قادرة على زيادة غلتها منهم.

وأكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أن العملية الإسرائيلية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم.


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