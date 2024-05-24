فيديو يوثق لحظة انهيار عمارة سكنية في الدار البيضاء

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انهارت عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في مدينة الدار البيضاء شمالي المغرب، عصر الخميس، من دون أن تخلف إصابات.
وأخلى سكان البناية الواقعة بحي بوركون منازلهم، بعد أن تعرضت جدرانها للتصدع بسبب إصلاحات يشتبه في أن أحد السكان كان يقوم بها.
وأخلى سكان البناية الواقعة بحي بوركون منازلهم، بعد أن تعرضت جدرانها للتصدع بسبب إصلاحات يشتبه في أن أحد السكان كان يقوم بها.
انهيار عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق بحي بوركون بعد ظهر يوم الخميس 23 ماي 2024 pic.twitter.com/CxnpbJp82F— SNRTNews (@SNRTNews) May 23, 2024
وقال موقع "هسبريس" الإخباري المغربي، إن "العمارة المنهارة آهلة بالسكان، ولولا الألطاف الإلهية لكانت الفاجعة كبيرة".
وهرعت السلطات المحلية إلى عين المكان فور وقوع الحادث، كما فتح تحقيق للوقوف على أسبابه وترتيب الآثار القانونية.
وأعادت الواقعة فاجعة حي بوركون التي شهدها الحي نفسه سنة 2014، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
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