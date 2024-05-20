نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان

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تحصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث لعب دورا كبيرا في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في المواجهة التي انتهت لصالح الزمالك (1-0).

يُذكر أنّ الزمالك توج بلقب كأس الكاف بعد فوزه على نهضة بركان المغربي الذي يدربه التونسي معين الشعباني في استاد القاهرة الدولي بهدف لصفر في اياب الدور النهائي.