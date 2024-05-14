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مقتل حراس وفرار سجين بعد هجوم مسلح على شاحنتهم في فرنسا

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Publié le Mardi 14 Mai 2024 - 17:10 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قتل حارسان وأصيب اثنان بهجوم مسلح على شاحنة سجن في منطقة نورماندي شمال فرنسا كانت تنقل سجينا تمكن من الفرار.

وقال مصدر مطلع إنه وقع حادث الهجوم على الشاحنة وفر السجين، بجانب محطة لرسوم العبور عند طريق في إنركافيل، في منطقة أور، شمال فرنسا.

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وذكرت قناة (بي إف إم تي في) الفرنسية أن الهجوم وقع بينما كانت القافلة عائدة إلى سجن إيفرو بعد جلسة استماع بالمحكمة في مدينة روان شمال البلاد.

كما قال مصدر في الشرطة إن "الهجوم نفذه فريق من عدة أشخاص وصلوا في سيارتين ولاذوا بالفرار فيما بعد".

وأضاف أن "أحدهم أصيب لكن لم يتضح على الفور العدد الإجمالي للمهاجمين".

والمعتقل الهارب هو رجل أدين بـ "السرقة" بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ونقلا عن الصحيفة الفرنسية، إن "السجين فر مع الذين هاجموا شاحنة السجن، والهجوم شارك فيه عدة رجال مسلحين، ووقع حوالي الساعة 11 صباحا".


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