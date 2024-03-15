ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: قمة نارية بين الريال وسيتي وباريس سان جرمان يواجه برشلونة

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سيتواجه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسبما أفرزت قرعة سحبت الجمعة في نيون السويسرية، على أن تكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.



أفرزت القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية مواجهة بين ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





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وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي حاليا، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.



ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في الفترة ما بين 9-10 و16-17 أبريل/نيسان، أما نصف النهائي فسيكون في الفترة ما بين 30 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار، و7-8 مايو/أيار.



وسيحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 يونيو/حزيران.



ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ



كما سحبت قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن وضع ريال مدريد أو سيتي ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ. وبالتأكيد، ستكون المواجهة الأبرز في ربع النهائي بين ريال وسيتي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهابا في مدريد 1-1 قبل أن يحقق النادي الإنكليزي انتصارا كاسحا في الإياب على أرضه برباعية نظيفة، في طريقه لإحراز اللقب الأول في تاريخه على حساب إنتر الإيطالي.



ولم تكن مواجهة الموسم الماضي الأولى بين الفريقين، حيث وقعا معا في دور المجموعات موسم 2012-2013 حين كان سيتي في بداية صعوده مع ملاكه الإماراتيين، وفاز ريال 3-2 ذهابا ثم تعادلا 1-1.



واصطدما بعدها في نصف نهائي موسم 2015-2016 حين فاز ريال 1-0 بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن نهائي موسم 2019-2020 وفاز سيتي ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-1، ثم نصف نهائي موسم 2021-2022 حين حقق ريال "ريمونتادا" رائعة إيابا في الوقت القاتل وفاز 3-1 بعد التمديد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3-4.



مدير الكرة في سيتي: "نتواجه معهم لمرات عدة"



تعقيبا، قال مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين حول مواجهة ريال للموسم الثالث تواليا: "نحن نتواجه معهم لمرات عدة في المواسم القليلة الماضية. جميعنا نتذكر حين تغلبنا عليهم في نصف النهائي العام الماضي. كان أمرا رائعا".



وأضاف بيغيريستاين: "عندما واجهناهم الموسم الماضي على أرضنا في الإياب، قدمنا أداء راقيا، راقيا جدا. نحن نعلم مدى قوتهم. إنهم يتصدرون الدوري الإسباني. يملكون لاعبين جيدين ويلعبون كرة جيدة ويملكون أحد أفضل اللاعبين في العالم" في إشارة إلى الإنكليزي جود بيلينغهام.



وفي ردّه على سؤال حول قدرة سيتي على الاحتفاظ باللقب، أجاب لاعب برشلونة السابق: "لم لا؟ نحن نقوم بعمل جيد في هذه المسابقة ونفوز بمبارياتنا. نحن أقوياء ذهنيا وثقتنا مرتفعة جدا".



وقال نجم ريال السابق إميليو بوتراغوينيو الذي يشغل منصب مدير العلاقات المؤسساتية في النادي، لشبكة "موفيستار+" الإسبانية: "إنهم (سيتي) الأبطال ونعرف بعضنا تماما، بالتالي لا أحتاج إلى تفسير مزايا سيتي. تنتظرنا مباراتان رائعتان".



وبعدما بلغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2020 حين خسر 2-8 أمام بايرن في مباراة أقيمت في لشبونة بسبب تداعيات فيروس كورونا، يعود برشلونة في مواجهته مع باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي الى ذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية في ثمن النهائي عام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهابا على أرضه 4-0 قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إيابا بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في "بارك دي برانس".



وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021 وخرج حينها سان جرمان منتصرا من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إيابا 1-1.



مواجهة تشافي هيرنانديس بزميله ومدربه السابق لويس أنريكي



وتحمل المواجهة نكهة خاصة إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق الكاتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية عام 2015. وكان حينها الموسم الأخير لتشافي كلاعب في "كامب نو" قبل الانتقال للعب مع السد القطري الذي بات مدربه عام 2019.



وتوقع نائب رئيس برشلونة رافايل يوستي في حديث لـ"موفيستار+" أن "تكون مواجهة رائعة. يملك باريس سان جرمان فريقا شابا ومدربا نعرفه تماما. لكننا نملك أيضا فريقا رائعا وسيساعدنا ذلك على التأهل".



وسيكون أرسنال الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أقصى النادي اللندني في آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي عام 2017.



ويعود هداف بايرن الجديد الإنكليزي هاري كاين الى شمال لندن حيث دافع عن ألوان الغريم توتنهام من 2009 حتى 2023 بعدما مر بأرسنال بالذات خلال بدايته في الفرق العمرية بين 2001 و2002.



وستكون المواجهة الأخيرة في ربع النهائي مفتوحة بين أتلتيكو الذي أقصى إنتر وصيف بطل الموسم الماضي من ثمن النهائي، ودورتموند الألماني الذي يبقى من دون فوز في هذا الدور في ثلاث محاولات، وتحديداً منذ تخطيه ملقة الإسباني موسم 2012-2013 في طريقه لخسارة النهائي أمام مواطنه وغريمه بايرن (1-2).



وبعد مواجهة قارية أولى بينهما موسم 1965-1966 في ربع نهائي كأس الكؤوس حيث فاز دورتموند 2-1 بمجموع المباراتين، التقى الفريقان مرتين في دوري الأبطال: الأولى كانت في موسم 1996-1997 خلال دور المجموعات حين فاز الفريق الألماني 1-0 ثم خسر 1-2 في مشوار قاده الى إحراز اللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي، والثانية موسم 2018-2019 في دور المجموعات حين تبادلا الفوز (4-0 لدورتموند و2-0 لأتلتيكو).



هذا، وقال مدرب دورتموند إدين ترزيتش في مؤتمر صحافي: "نتطلع لرحلتنا إلى مدريد"، محددا هدف فريقه بالفوز على أتلتيكو في العاصمة الإسبانية "قبل عودتنا إلى ملعبنا حيث نريد اختبار أمسية ساحرة في دورتموند".



فرانس24/ أ ف ب