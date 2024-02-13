جيش الإحتلال ينشر مشاهد يظهر فيها السنوار وعائلته في أحد أنفاق خان يونس

تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاهد يظهر فيها رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار برفقة زوجته وأطفال ومعهم شخص آخر يقودهم في أحد أنفاق خان يونس بقطاع غزة.



وقالت صحيفة "هارتس" إن الفيديو يعود لتاريخ 10 أكتوبر.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الجيش حصل على شريط فيديو مدته دقيقة من مواد حازها من أجهزة "حماس"، ويظهر في الفيديو السنوار في أحد أنفاق خان يونس برفقة زوجته وطفلين أو ثلاثة ومعهم شخص آخر يقودهم".كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولي المخابرات الأمريكية، الذين قدموا إحاطة أمام أعضاء الكونغرس سابقا، قالوا إن الجيش الإسرائيلي وصل إلى تآكل قدرات حماس القتالية، لكنه لم يقترب من تدميرها.