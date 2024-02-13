FT: مدير CIA ورئيس الموساد إلى القاهرة اليوم لمناقشة اتفاق ينهي الحرب في غزة بحضور قطري

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيع قد يصلان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء للتفاوض حول إنهاء الحرب في غزة.



وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن بيرنز وبارنيع قد يعقدان محادثات مع كبار المسؤولين المصريين والقطريين في محاولة لاستئناف المفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. .. ومن المرجح أن تعقد المحادثات في القاهرة".





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وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه ومطلع على التقدم في المفاوضات، للصحيفة إن المناقشات السابقة كانت بناءة وأشار إلى أن هناك رغبة في التوصل إلى حل وسط. وحدد قضيتي "وقف إطلاق النار الدائم" و"انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة" باعتبارهما من القضايا الإشكالية الرئيسية.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت أمس الأول أن مصر حذرت حركة حماس من أن عليها التوصل لاتفاق مع إسرائيل في غضون أسبوعين "وإلا ستواصل تل أبيب عمليتها العسكرية في رفح جنوب غزة".



واليوم، تدخل الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان والنازحين، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية.