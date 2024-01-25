عبد الملك الحوثي: الصراع العربي الإسرائيلي الراهن غير مسبوق

قال قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي في كلمة حول آخر التطورات والمستجدات المحيطة بالصراع الدائر في غزة إن "هذا الصراع غير مسبوق من حيث المدة ومستوى الإجرام والنطاق الجغرافي".



وفيما يلي أبرز النقاط التي وردت في الكلمة:





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- لم يسبق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي استمرار عدوان لهذه المدة الزمنية وبنفس مستوى الإجرام وعلى نطاق محدود مثل قطاع غزة.



- أصبح عدد الجرحى يحسب بنسبة مئوية من سكان غزة، وهذا ما ليس له مثيل في الأحداث في مختلف بلدان العالم.



- العدوان الهمجي للعدو الصهيوني يقابله صمود واستبسال منقطع النظير من قبل المجاهدين في غزة ومن الأهالي.



- خسائر العدو الإسرائيلي بلغت آلاف القتلى والجرحى من جنوده مع اهتزاز غير مسبوق لصورة الكيان وفشل تام لما كان يأمل في تحقيقه.



- الخسائر الاقتصادية للعدو الإسرائيلي كبيرة رغم الدعم المالي والعسكري الأمريكي والغربي.



- أصبحت المعادلة بفضل صمود المجاهدين والأهالي في غزة معادلة "إن تكونوا تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون".



- رغم حجم العدوان الصهيوني والإجرام والطغيان والتوغّل فقد فشل العدو في تحقيق أهدافه المعلنة.



- العدو فشل في كسر إرادة وعزم المجاهدين والأهالي في غزة وفشل في تحطيم الروح المعنوية للمجاهدين والأهالي.



- يتحمل المسلمون مسؤولية كبيرة تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل ظروف صعبة ومعاناة شديدة ومظلومية كبيرة.



- لو وفر المسلمون الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ومجاهديه لتغيرت المعادلة تماما.



- المسلك الإجرامي للعدو الإسرائيلي مستمر كل يوم ويعبر عن نزعة عدوانية وحقد وتوحش وإفلاس أخلاقي.



- القرارات الأمريكية والغربية تتجاهل ما يفعله العدو الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني في غزة من إبادة جماعية.



- المؤسسات الدولية مطلعة على ما يجري على أرض فلسطين وفي غزة ولكن أين هو الموقف العملي؟



- العبارات التي تصدر في تصريحات المؤسسات الدولية لا ترقى أبدا إلى التوصيف الحقيقي لما يحدث في غزة.



- السبب الأساسي والرئيس في استمرار الإجرام الصهيوني هو الموقف الأمريكي.



- الأمريكي يصر على أن تبقى غزة في حالة حصار تام وأن يبقى معبر رفح مغلقا معظم الوقت، وأن لا يكون هناك تدفق للمساعدات والاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني في غزة.



- في الوقت الذي يحرص فيه الأمريكي بشدة على وصول الإمدادات إلى الإسرائيليين يمنع وصول الغذاء والدواء لغزة.



- التصعيد الأمريكي على بلدنا سيكلفه الكثير على المستوى الاقتصادي وله نتائج سلبية في توسيع الصراع.



- لم يبالِ الأمريكي بتهديد الملاحة الدولية وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة معركة، ولا بحرمان أهالي قطاع غزة من الغذاء والدواء.



- الأمريكي لم يقبل بمعادلة منصفة منذ بداية أحداث البحر وهي ضمان وصول الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني في غزة.



- مقابل الطغيان والعدوانية الأمريكية هناك مسؤولية كبيرة على أمتنا الإسلامية لإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.



- ليس هناك معركة في البحر الأحمر من أجل الملاحة الدولية.



- في البحر معركة لإسناد الشعب الفلسطيني في مقابل العدوان الأمريكي لحماية الإجرام الصهيوني.



- محصلة عملياتنا لحد الآن القصف بأكثر من 200 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا.



- بلدنا سيواصل عملياته حتى يصل الغذاء والدواء إلى كل سكان غزة ويتوقف الإجرام الصهيوني.



- يأبى ضميرنا الإنساني وانتماؤنا الديني وروابط الأخوة مع الشعب الفلسطيني أن نسكت أو نتفرج دون أن يكون لنا موقف.



- معركتنا مستمرة ومرتبطة تماما بمعركة غزة، والأمريكي يسعى للخداع المكشوف.



- منذ بداية عملياتنا في البحر الأحمر عَبَرت 4874 سفينة تجارية وهو عدد كبير جدا خلال هذه الفترة.



- منذ إعلان عملياتنا في البحر الأحمر الجميع يعلمون أنهم غير مستهدفين لكن الأمريكي يسعى للخداع.



- العدوان الأمريكي على بلادنا لا يستند إلى أمم متحدة ولا لمجلس أمن.



- ما يقوم به الأمريكي والبريطاني هو تهديد للملاحة الدولية وانتهاك لسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر.



- هناك صحوة عالمية بالرغم من حجم التضليل الأمريكي والخداع والدعاية الأمريكية الإعلامية.



- نوجه النصح للشعوب الأوروبية بالحذر من توريط الأمريكي للحكومات واستغلال أموالها..



- نحن نستهدف بكل وضوح السفن المرتبطة بإسرائيل بهدف إيصال المواد الغذائية إلى الشعب الفلسطيني.



- هدفنا هو الضغط لإيصال الدواء والغذاء للشعب الفلسطيني في غزة ومنع الإجرام الصهيوني.



- نتائج العدوان ستكون عكسية على الأعداء من حيث الكلفة وزيادة التوتر وتوسيع الصراع وتهديد الملاحة البحرية.



- منذ بداية الاعتداءات على بلدنا لم يتمكن الأمريكي من إيقاف استهداف السفن بل أدخل نفسه وأدخل البريطاني معه في مأزق.



المصدر: RT