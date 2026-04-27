ذهبية لإيمان الساعي وبرونزية لريم السليمي في البطولة العربية لألعاب القوى

أحرزت العداءة التونسية إيمان الساعي الميدالية الذهبية لسباقمتر مشي، صباح اليوم الاثنين، ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات المقامة بـملعب ألعاب القوى برادس.وقطعت الساعي مسافة السباق في توقيت قدرهدقيقة وثانية وأجزاء بالمائة، محققة رقمًا شخصيًا جديدًا.كما أحرزت ريم السليمي الميدالية البرونزية بزمن قدرهدقيقة وثانية وجزءًا بالمائة، وهو أفضل توقيت شخصي لها، فيما عادت الميدالية الفضية للجزائرية فاطة الزهراء قسوم.وكانت الساعي والسليمي قد ضمنتا في وقت سابق تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب (أقل منسنة) المقررة بمدينة يوجين منإلىأوتوبهذا الإنجاز، ارتفع رصيد تونس إلىميداليات مع نهاية الحصة الصباحية لليوم الثاني:* ذهبيتان* فضيتان* برونزيتانوكانت تونس قد افتتحت مشاركتها بـميداليات:* ذهبية محمد أمين النعيجي (م مشي)* فضيتان لقطر الندى الجوادي (رمي القرص) وفريال شنيبة (الوثب الطويل)* برونزية لمحمد خليل الفتوحي (الوثب الطويل)وتشارك تونس في هذه البطولة بـرياضيًا ورياضية (ذكورًا وإناثًا)، ضمن منافسات تضمدولة عربية، في تظاهرة متواصلة إلى غايةأفريل الجاري.