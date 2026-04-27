ذهبية لإيمان الساعي وبرونزية لريم السليمي في البطولة العربية لألعاب القوى

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 11:30
      
أحرزت العداءة التونسية إيمان الساعي الميدالية الذهبية لسباق 5000 متر مشي، صباح اليوم الاثنين، ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات المقامة بـملعب ألعاب القوى برادس.



وقطعت الساعي مسافة السباق في توقيت قدره 22 دقيقة و46 ثانية و10 أجزاء بالمائة، محققة رقمًا شخصيًا جديدًا.

كما أحرزت ريم السليمي الميدالية البرونزية بزمن قدره 24 دقيقة و39 ثانية و51 جزءًا بالمائة، وهو أفضل توقيت شخصي لها، فيما عادت الميدالية الفضية للجزائرية فاطة الزهراء قسوم.


تأهل إلى بطولة العالم

وكانت الساعي والسليمي قد ضمنتا في وقت سابق تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب (أقل من 20 سنة) المقررة بمدينة يوجين من 5 إلى 9 أوت 2026.

حصيلة تونس ترتفع

وبهذا الإنجاز، ارتفع رصيد تونس إلى 6 ميداليات مع نهاية الحصة الصباحية لليوم الثاني:

* ذهبيتان
* فضيتان
* برونزيتان

نتائج اليوم الأول

وكانت تونس قد افتتحت مشاركتها بـ4 ميداليات:

* ذهبية محمد أمين النعيجي (5000م مشي)
* فضيتان لقطر الندى الجوادي (رمي القرص) وفريال شنيبة (الوثب الطويل)
* برونزية لمحمد خليل الفتوحي (الوثب الطويل)

وتشارك تونس في هذه البطولة بـ34 رياضيًا ورياضية (18 ذكورًا و16 إناثًا)، ضمن منافسات تضم 15 دولة عربية، في تظاهرة متواصلة إلى غاية 30 أفريل الجاري.
