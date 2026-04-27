إسبانيا تحذر من غلاء تذاكر الطيران

دعت الحكومة الإسبانية المسافرين إلى حجز تذاكر الطيران في أقرب وقت، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الوقود المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.وقال وزير الصناعة والسياحة، جوردي هيرو، في مقابلة نشرتها صحيفة “إكسبانسيون” إن شركات الطيران مازالت تعتمد جزئياً على مخزونات وقود تم شراؤها سابقاً، وهو ما يؤخر انعكاس الزيادات الحالية في أسعار النفط على التذاكر. هذا الوضع، بحسب هيرو، لن يستمر طويلاً، ما يجعل الفترة الحالية فرصة لتفادي زيادات متوقعة.وتأتي هذه التصريحات في وقت يسجل قطاع السياحة الإسباني أداءً قوياً، إذ استقبلت البلاد نحو 97 مليون سائح العام الماضي، بزيادة بلغت 3.5 في المائة مقارنة بعام 2024، وهو رقم يعزز موقع إسبانيا كأحد أبرز المقاصد السياحية عالمياً.