السنغال بالعلامة الكاملة بعد الفوز على غينيا بثنائية في أمم إفريقيا

فاز منتخب السنغال على نظيره غينيا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب شارلز كونان باني، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.





جاء هدف السنغال الأول في المباراة عن طريق عبد الله سيك في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد كرة من ركلة حرة تم تنفيذها كعرضية ليستقبلها سيك برأسه في شباك غينيا.



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ونجح إيليمان ندياي في تسجيل ثاني أهداف أسود التيرانجا في الدقيقة 90، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة في شباكه بنجاح.



بهذا الفوز عزز منتخب السنغال احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزه في المباريات الثلاث، يليه منتخب الكاميرون في الوصافة بـ4 نقاط، بينما منتخب غينيا تراجع إلى المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا جامبيا بدون نقاط