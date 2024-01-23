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"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي وقاعدة ‏ميرون

جندي إسرائيلي في قرية عرب العرامشة الحدودية مع لبنان
Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 13:01 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا وقاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية:

...

عند الساعة 09:30 تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
عند الساعة 10:50 قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية وذلك ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".


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