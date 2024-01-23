"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي وقاعدة ‏ميرون

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية:
وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية:
عند الساعة 09:30 تجمعا لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
عند الساعة 10:50 قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية وذلك ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".
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