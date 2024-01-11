عبد الملك الحوثي: من يعتدي على شعبنا يخاطر في مواجهة يدفع ثمنها

قال زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) عبد الملك الحوثي في كلمة بمناسبة "جمعة رجب"، إن من يريد الاعتداء على شعبنا يخاطر على المستوى العسكري بالدخول في مواجهة سيدفع ثمنها.



وهذه أبرز تصريحات عبد الملك الحوثي:





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- لن نتردد في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي



- أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا دون رد



- الرد على أي اعتداء أمريكي لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ بل أكبر من ذلك



- الموقف اليمني في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور في البحر الأحمر والاستهداف لها هو موقف فاعل ومؤثر جدا



- الموقف اليمني في البحر كبّدَ إسرائيل الخسائر الكبيرة في اقتصاده وله تأثيراته الممتدة إلى من يقفون معه ويدعمونه



- من استخف بالموقف اليمني وحاول أن يسخر منه اتجه بعد تجلي تأثيره إلى التهويل لمّا حصل الاعتداء الأمريكي



- الشعب اليمني ليس ممن يخاف من أمريكا ولا ممن كان سقف موقفه ألا تغضب أمريكا



- الاعتداء الأمريكي على البحرية كان شاهدا من شواهد تأثير موقفنا على العدو الصهيوني



- نحن مرتاحون وفرحون ومسرورون بمدى الانزعاج الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني



- ما يهم الأمريكي الذي يورط نفسه أكثر فأكثر خدمة للصهيونية هو توريط الآخرين معه



- الأمريكي يبذل كل جهده مع البريطاني لتوريط دول أخرى معه في المواجهة لشعبنا اليمني العزيز



- لا مشكلة على الأوروبيين والصين وكل العالم في المرور من البحر الأحمر، المستهدف فقط وبشكل حصري هي السفن المرتبطة بإسرائيل



- أكبر مجرم في العالم هو الإسرائيلي ومن يخدمه ليواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني فهو يتنكر لكل الأخلاق ولكل القيم



- نحن في اليوم الـ97 لتصعيد بدأته إسرائيل أما مظلومية الشعب الفلسطيني فلها عقود من الزمن امتدت لأكثر من 75 عاما



- إسرائيل تحاول أن يقدم ما يجري وكأنه بدأ في 7 من أكتوبر ليلقى باللوم على حماس



- إسرائيل تصر على ارتكاب الجرائم وممارسة التجويع والحصار الشديد للشعب الفلسطيني



- الولايات المتحدة تصر على استمرار الإجرام والمذبحة التي قدمت لها القذائف والقنابل والمال وأشرفت على ارتكابها



- الولايات المتحدة تعبر وتعلن بكل وقاحة أنها تعارض وقف إطلاق النار وتتبنى الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم



- الأمريكي والبريطاني أذرع "الصهيونية اليهودية" في العالم



- علينا كأمة مسلمة مسؤولية أن نتحرك وألا نمل وأن نتجه إلى تصعيد موقفنا



- يجب أن تتسع دائرة المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية في دول الخليج



- أناشد الشعب المصري بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية



- نفسنا طويل وشعبنا له قدرة على تحمل المواجهات الكبيرة والمواجهات الطويلة



- الخاسر هو من يورط نفسه في الاعتداء على شعبنا لخدمة استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني



- مهما قدمنا من الشهداء في المواجهة المباشرة مع الأمريكي والإسرائيلي فلن يؤثر علينا ذلك ولن يضعف موقفنا



- قدمنا الآلاف من الشهداء ونحن نتصدى لوكلاء أمريكا والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي أحب إلينا



- نحن مستعدون لفعل ما يلزم وسنقاتل بكل جرأة لأننا نعتمد على الله في موقفنا تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني



- نحن أكثر عزما على مواصلة المشوار واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك وموقفنا إيماني



- التصعيد الإسرائيلي في لبنان يزيد من عزم وإصرار إخوتنا في حزب الله وفي ثباتهم وتصعيدهم وموقفهم الإيماني



- أبناء الشعب العراقي في الحشد الشعبي والمجاهدين من أبناء الشعب العراقي موقفهم في تصاعد



- على أبناء الأمة أن يكون تحركهم نشطا وأن يستعيدوا زخم المظاهرات والمسيرات وأن يكونوا في حالة تعبئة مستمرة



رسالة للشعب اليمني



- أدعو شعبنا إلى مواصلة كل أنشطة التعبئة والتدريب القتالي والمظاهرات والمسيرات والتبرع بالمال بالرغم من الظروف الصعبة



- شعبنا تحرك بكل ما يمكن تحركا شاملا بالمظاهرات التي لا مثيل لها في أي بلد آخر وبالموقف العسكري



- الآفة الكبرى على أمتنا وبالذات في البلدان العربية هي الملل، يتفاعلون في بداية الأحداث ثم يتروضون ويفترون



- كان خروج الجمعة الماضي خروجا بأكبر مما سبقه وهذا المستوى التصاعدي في التحرك والتفاعل والاستمرار أمر مهم جدا



- شعبنا لا يتهرب من ميدان المواجهة مع أي عدو مهما كانت إمكاناته وقدراته

