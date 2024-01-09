مثلي الجنس وصاحب قانون حظر العباءات في المدارس... من هو غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد؟

بعد أن كان حتى الآن أصغر وزير في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، دخل الحكومة وهو في 29 من عمره، بات وزير التعليم الحالي غابريال أتال، البالغ من العمر 34 عاماً أصغر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية.





من هو رئيس الحكومة الفرنسية الجديد؟



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ولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. وكان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.

ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.

عندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.

حصل عام 2010 على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة “بانتيون الثانية”، وعام 2013 حصل على شهادة الماجستير في الشؤون العامة بمعهد الدراسات السياسية في باريس.

أصبح أتال عضوًا في الحزب الاشتراكي عام 2006، وكان من أوائل الاشتراكيين الذين اقتنعوا بفكرة إيمانويل ماكرون أثناء إنشاء حركته “إلى الأمام” في 2016، والتي تطورت فيما بعد إلى إعلان تأسيس حزب “الجمهورية إلى الأمام” عام 2017، والذي أصبح “حزب النهضة” عام 2022.

وكان أتال من أوائل من دعموا ماكرون علنا عندما قرر الترشح للرئاسة عام 2017، وأصبح المتحدث الرسمي لحزبه من 4 جانفي إلى 16 أكتوبر 2018.

كما شغل أتال منصب متحدث الحكومة بين عامي 2020 و2022، وعينه ماكرون وزيرًا مفوضًا للحسابات العامة في ربيع 2022.

وقبيل بدء العام الدراسي الجاري في سبتمبر 2023، وعقب شهر من ترقيته وزيرا للتعليم أواخر جويلية 2023، أصدر أتال قرارًا في 27 اوت بمنع ارتداء العباءات والقمصان الطويلة في المدارس، ما أثار جدلًا وعرضه لانتقادات جمعيات حقوقية وتيارات سياسية معارضة.