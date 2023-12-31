اللواء الدويري: محور "فيلادلفيا" هو ورقة إسرائيل الأخيرة والمقاومة لن تفرط فيه

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال يحاول إطباق الحصار على قطاع غزة عبر السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، مؤكدا أن المقاومة لن تقبل بهذا الأمر لأنه يعني عزل القطاع عن العالم بشكل كامل.



وأوضح أن الإسرائيليين حاولوا خلال الأيام الماضية السيطرة على الشريط الحدودي لكنهم فشلوا بسبب تصدي المقاومة لهم، وقال إن هناك الكثير من العوامل التي تقف أمام عملية احتلال هذه المنطقة.





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ولفت الدويري إلى أن الموقف المصري مهم في هذه المسألة "لأن قطاع غزة كان خاضعا للإدارة المصرية قبل احتلاله من جانب إسرائيل عام 1967، وهو ما يضع عبئا أخلاقيا على الجانب المصري"، برأيه.

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كما أن هناك اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد طريقة التعامل في مثل هذه المواقف -وفق الدويري- الذي تساءل عما إذا كانت إسرائيل ستنسق مع القاهرة في عملية كهذه أم أنها ستتحرك منفردة.



ورغم أهمية هذه العوامل الخارجية فإنها تظل هامشية أمام قدرة المقاومة على منع الاحتلال من تنفيذ مخططه الذي يعني تحققه عزل القطاع عن العالم بنسبة 100%، كما يقول الخبير العسكري.



وأعرب الدويري عن اعتقاده بأن المقاومة لم تغفل هذا الاحتمال الذي لا يزيد على كونه محاولة إسرائيلية "للعب بآخر ورقة في جيبها المثقوب"، وفق تعبيره.



المصدر : الجزيرة



ولفت الدويري إلى أن الموقف المصري مهم في هذه المسألة "لأن قطاع غزة كان خاضعا للإدارة المصرية قبل احتلاله من جانب إسرائيل عام 1967، وهو ما يضع عبئا أخلاقيا على الجانب المصري"، برأيه.كما أن هناك اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد طريقة التعامل في مثل هذه المواقف -وفق الدويري- الذي تساءل عما إذا كانت إسرائيل ستنسق مع القاهرة في عملية كهذه أم أنها ستتحرك منفردة.ورغم أهمية هذه العوامل الخارجية فإنها تظل هامشية أمام قدرة المقاومة على منع الاحتلال من تنفيذ مخططه الذي يعني تحققه عزل القطاع عن العالم بنسبة 100%، كما يقول الخبير العسكري.وأعرب الدويري عن اعتقاده بأن المقاومة لم تغفل هذا الاحتمال الذي لا يزيد على كونه محاولة إسرائيلية "للعب بآخر ورقة في جيبها المثقوب"، وفق تعبيره.المصدر : الجزيرة