أبو عبيدة: معركة "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على طريق الزوال

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة صوتية يوم الخميس، إن معركة "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على طريق الزوال.



وأضاف الناطق باسم كتائب القسام "بعد 83 يوما من بداية معركة "طوفان الأقصى" التي وضعت إسرائيل على حافة الزوال، فإن أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة".





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وتابع أبو عبيدة قائلا "يا أمتنا ويا أحرار العالم إننا نقاتل منذ عقود وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى" من أجل شعبنا وانتصارا له، ولمقدساته".



أبو عبيدة: لا صفقات تبادل أسرى قبل وقف شامل للعدوان الصهيوني على شعبنا



أبو عبيدة: نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأقصانا وسط خذلان مقيت



أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، وواصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعاً، ولا يزال مقاتلونا في الميدان يتصدون للاحتلال بعد 83 يوماً من العدوان.



أبو عبيدة: بعد 83 يوماً على المعركة، إن أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة.



خطاب أبو عبيدة في اليوم الـ83 من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/bW53TprlBA — رضوان الأخرس (@rdooan) December 28, 2023 وتابع أبو عبيدة قائلا "يا أمتنا ويا أحرار العالم إننا نقاتل منذ عقود وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى" من أجل شعبنا وانتصارا له، ولمقدساته".أبو عبيدة: لا صفقات تبادل أسرى قبل وقف شامل للعدوان الصهيوني على شعبناأبو عبيدة: نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأقصانا وسط خذلان مقيتأبو عبيدة: وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، وواصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعاً، ولا يزال مقاتلونا في الميدان يتصدون للاحتلال بعد 83 يوماً من العدوان.أبو عبيدة: بعد 83 يوماً على المعركة، إن أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة.