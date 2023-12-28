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تركيا ... أردوغان يقر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%

Publié le Jeudi 28 Decembre 2023 - 07:05 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليصبح بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.

وفي تدوينة على منصة "إكس" أمس الأربعاء، قال أردوغان إن "الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية (نحو 580 دولارا)".

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وأوضح في تدوينته أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49 بالمئة، وأعرب عن تمنياته أن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.

يشار إلى أن معدل التضخم في تركيا تسارع في شهر نوفمبر الماضي إلى 62% على أساس سنوي، ولامس أعلى مستوى له في 11 شهرا. بحسب ما أفاد به معهد الإحصاء التركي "تركستات" مؤخرا.

وقبلها بأسابيع قليلة سجلت الليرة التركية تراجعا أمام الدولار الأمريكي، وسجلت في التعاملات حينها مستوى تاريخيا متدنيا، حيث تجاوزت مستوى 28.5 ليرة للدولار الواحد.

وفي مناسبات عديدة دعا الرئيس التركي مواطنيه إلى دعم عملة بلادهم واقترح في إحدى المرات تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى ذهب أو ليرة.


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