الحوثي يستشهد بمسلسل سوري ويتساءل: هل أعاد الزمان الموقف نفسه؟

استشهد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، بمشهد من مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" السوري ليشير إلى الأحداث في فلسطين متسائلا: "هل أعاد الزمان الموقف نفسه؟".



والمسلسل الذي أخرجه الفنان الراحل حاتم علي، والذي عرض لأول مرة في عام 2001، يقدم الرواية التاريخية لسيرة صلاح الدين من وجهة نظر إسلامية، ويبرز انتصاره على الصليبين في معركة حطين الشهيرة واستعادة القدس التي استولوا عليها منذ قرابة المائة عام.





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وفي المشهد الذي نشره الحوثي عبر حسابه على منصة X، يتحدث الممثل الراحل عبد الرحمن آل رشي، الذي أدى دور عماد الدين زنكي، ليقول: "... ديار الإسلام التي تركها حكامها وأمراؤها نهبا للغزاة بينما بيت المقدس في يد الفرنجة، قد جعلوا الأقصى زريبة خنازير، وحين خرجنا لقتال الفرنجة أصبحنا خطرا يخافونه.. فلينهضوا إلى الجهاد معي أو ليسبقوني إليه فيقطعوا بذلك أسباب الخوف مني".

هل اعاد الزمان الموقف نفسه؟ pic.twitter.com/1w74eXNCSw — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 5, 2023



وكتب الحوثي: "هل أعاد الزمان الموقف نفسه؟" في إشارة إلى وضع القدس اليوم وكذلك الحرب الدائرة في غزة والدعم الغربي لتل أبيب، مقابل دعم جماعة أنصار الله لسكان القطاع من خلال الصواريخ والطائرات المسيرات التي تعلن الجماعة عن إطلاقها بين حين وآخر صوب إسرائيل والعمليات التي تستهدفها سفنها في البحر الأحمر.



يذكر أن المسلسل دبلج إلى عدد من اللغات وعرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال، وهو من بطولة جمال سليمان وسوزان نجم الدين وباسم ياخور، ومن تأليف وليد سيف.

وفي المشهد الذي نشره الحوثي عبر حسابه على منصة X، يتحدث الممثل الراحل عبد الرحمن آل رشي، الذي أدى دور عماد الدين زنكي، ليقول: "... ديار الإسلام التي تركها حكامها وأمراؤها نهبا للغزاة بينما بيت المقدس في يد الفرنجة، قد جعلوا الأقصى زريبة خنازير، وحين خرجنا لقتال الفرنجة أصبحنا خطرا يخافونه.. فلينهضوا إلى الجهاد معي أو ليسبقوني إليه فيقطعوا بذلك أسباب الخوف مني".وكتب الحوثي: "هل أعاد الزمان الموقف نفسه؟" في إشارة إلى وضع القدس اليوم وكذلك الحرب الدائرة في غزة والدعم الغربي لتل أبيب، مقابل دعم جماعة أنصار الله لسكان القطاع من خلال الصواريخ والطائرات المسيرات التي تعلن الجماعة عن إطلاقها بين حين وآخر صوب إسرائيل والعمليات التي تستهدفها سفنها في البحر الأحمر.يذكر أن المسلسل دبلج إلى عدد من اللغات وعرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال، وهو من بطولة جمال سليمان وسوزان نجم الدين وباسم ياخور، ومن تأليف وليد سيف.