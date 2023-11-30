إطلاق نار على سائق سيارة في الضفة الغربية بزعم دهس مستوطنين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه تم إطلاق النار على سائق سيارة شمالي الضفة الغربية، بزعم دهس مستوطنين، مبينة أن المصابين جراحهم طفيفة.



وأفادت القناة 14 بأن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس بالقرب من حاجز مستوطنة بكعوت في وادي الأردن.





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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنود الاحتياط الذين تواجدوا في مكان الحادث أطلقوا النار على الإرهابي وقاموا بتحييده، وتم نقل الجنديين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبدأت القوات بالبحث عن مشتبه بهم إضافيين.



يذكر أن 3 مستوطنين قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.



وأفاد الشاباك الإسرائيلي بأن منفذي عملية إطلاق النار عند مدخل القدس هما شقيقان من شرق المدينة، وهما مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما)، وهما متعاطفان مع حركة حماس، وكانا مسجونين سابقا في أحد السجون الإسرائيلية، وفق "واينت".