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مصادر: الاقتراب من تمديد الهدنة في غزة

Publié le Lundi 27 Novembre 2023 - 14:20 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أكدت مصادر مصرية أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين.

وقالت المصادر إن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.


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