ماسك يهدد الشركات التي عارضته بدعوى نووية

يوم أمس الجمعة، ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر، أن شركات الأفلام Warner Bros. وSony Pictures وParamount وLionsgate علقت إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي X بعد أن أدلى مالكها إيلون ماسك، بتصريحات "معادية للسامية" حول اليهود، حسب زعمها. كما اتخذت شركات مثل والت ديزني، وكذلك شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات IBM وApple، قرارات مماثلة.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023

وكتب ماسك في X: "سيتم رفع دعوى قضائية في يوم الاثنين بهذا الخصوص. سترفع شركة X Corp دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام وكل من شارك في هذا الاعتداء الاحتيالي على شركتنا".وسبق أن تعرض ماسك لانتقادات حادة بسبب تعليق نشره أحد المستخدمين، وهو ما اعتبره الكثيرون مظهرا من مظاهر الخطاب المعادي للسامية. وذكر البيت الأبيض أنه أخذ بالاعتبار تصريحات ماسك.ووسط الانتقادات الموجهة له يوم الجمعة، كتب ماسك أنه سيتم حظر أي مستخدم يجرؤ على دعم الإبادة الجماعية علنا على شبكته الاجتماعية.