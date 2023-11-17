"أبو عبيدة": بعد 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الإحتلال

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" في كلمة مسجلة مساء يوم الجمعة، إنه وبعد مرور 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية.



- يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من عدة محاور.





خطاب الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في اليوم الثاني والأربعين من معركة #طوفان_الأقصى #أبوعبيدة pic.twitter.com/X5YmrwZtbi — 𓂆Talal (@_tmh64) November 17, 2023

- دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة.- ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية.- وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعا.- جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر.- قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان.- عرضنا صفقة إتمام تبادل لحل القضية.ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء يوم الجمعة، "إن أكثر من 12 ألف شخص استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر".وأضاف مكتب الإعلام الحكومي أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.وأشار المكتب في بيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة.وأوضح في السياق أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة منذ بدء القصف على القطاع.أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا.