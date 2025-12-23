اتحاد التضامن الاجتماعي: أكثر من 22 ألف عائلة استفادت من برنامج المساعدات المخصص لموجة البرد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن برنامج توزيع المساعدات العينية لمواجهة موجة البرد على مستحقيها من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، الذي أطلقه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منذ أواخر نوفمبر 2025، من إيصال مساعدات إلى أكثر من 22 ألف عائلة، وفق ما أفادت به رئيسة الاتحاد، نعيمة الجلاصي.



وأوضحت الجلاصي، في تصريح لـ/وات/، أن البرنامج ما يزال متواصلا إلى حين استكمال تلبية كل الطلبات الواردة على الاتحاد، مشيرة إلى أن الهدف المبرمج يتمثل في بلوغ 25 ألف عائلة مع نهاية الحملة. ولفتت إلى أن هذا البرنامج قار، ويتولى تمويله كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد عبر جزء من موارده الخاصة.









وبينت أن القيمة الجملية للمساعدات تقدر بـ 5 ملايين دينار، وتتوزع على مواد غذائية وأغطية صوفية وحشايا وملابس وأحذية وأجهزة تدفئة، مؤكدة أن الأولوية في التوزيع تم توجيهها نحو المناطق الأكثر تضررًا من انخفاض درجات الحرارة.



وأضافت الجلاصي أن الاتحاد يحرص على تعزيز مخزونه الاستراتيجي بصفة مستمرة، بما يضمن التدخل السريع وتلبية الحاجيات الطارئة للعائلات خلال الفترات التي تشتد فيها الظروف المناخية.