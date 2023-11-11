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أبو عبيدة: وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- توثيق "تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري" على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة- أن الكتائب "دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية".

...

وأضاف أن "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات العدو ودباباته".

وشدد أبو عبيدة على أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وفي حين قال الناطق باسم كتائب القسام إن المواجهة غير متكافئة، فإنه أكد أنها "تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

وأضاف أبو عبيدة أن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب" مؤكدا أن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية.

وختم الناطق باسم القسام خطابه بالتأكيد على أن "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".


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