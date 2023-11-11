الرئيس الجزائري ينهي مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

أنهى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، يوم السبت، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وتعيين نذير العرباوي خلفا له.



وعين الرئيس عبد المجيد تبون حسب التلفزيون العمومي نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه.





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كما عين بوعلام بوعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.